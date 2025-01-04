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سوريا .. ضبط مستودع للذخيرة في مدينة حمص

جانب من عملية الضبط
جانب من عملية الضبط
السبت، 04-01-2025 02:50 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الداخلية السورية ضبط مستودع للذخيرة في حي الزهراء على أطراف مدينة حمص وسط سوريا، وأنها تتابع حملة التمشيط بالمدينة وريفها بحثا عن أتباع النظام السابق.اضافة اعلان


وأمس الجمعة أفاد مصدر في الداخلية السورية بأن "إدارة الأمن العام ألقت القبض على المجرم محمد نور الدين شلهوم بمدينة حمص أثناء عمليات التمشيط"، وأن شلهوم أحد مسؤولي كاميرات المراقبة بسجن صيدنايا وشارك بتعطيل كاميرات السجن قبل سيطرة إدارة العمليات العسكرية على المنطقة.

وكانت وزارة الداخلية بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية في سوريا بدأت أول أمس الخميس عملية تمشيط واسعة بأحياء مدينة حمص بحثا عن "مجرمي حرب ومتورطين بالجرائم رفضوا تسليم سلاحهم ومراجعة مراكز التسوية".

روسيا اليوم
 
gnews

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