سوريا .. ضبط 100 ألف حبة كبتاغون قبل تهريبها للاردن

12:50 ص

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الداخلية السورية ، الاثنين ، عن تمكن إدارة مكافحة المخدرات من ضبط 100ألف حبة كبتاغون على الحدود السورية- الأردنية، كانت معدة للتهريب إلى الأردن. اضافة اعلان





وأشارت الى انه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في القضية.