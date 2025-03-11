 
الثلاثاء 2025-03-11 12:58 ص
 

سوريا .. ضبط 100 ألف حبة كبتاغون قبل تهريبها للاردن

تعبيرية
تعبيرية
 
الثلاثاء، 11-03-2025 12:50 ص
الوكيل الإخباري-    أعلنت وزارة الداخلية السورية ، الاثنين ، عن تمكن إدارة مكافحة المخدرات من ضبط 100ألف حبة كبتاغون على الحدود السورية- الأردنية، كانت معدة للتهريب إلى الأردن.اضافة اعلان


وأشارت الى انه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في القضية.
 
 
gnews

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