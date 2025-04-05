سوريا.. ضبط 30 مدنيا حاولوا الهجرة بطريقة غير شرعية

وأفاد خفر السواحل السوري ، في بيان صحفي أورده "تلفزيون سوريا"، بـ"ضبط قارب في المياه الإقليمية وعلى متنه أكثر من 30 مدنيا أثناء محاولتهم مغادرة البلاد بطريقة غير شرعية إلى إحدى الدول المجاورة".
سكاي نيوز
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