السبت 2025-04-05 05:11 م
 

سوريا.. ضبط 30 مدنيا حاولوا الهجرة بطريقة غير شرعية

الهجرة تعرض حياة المئات للخطر سنويا
الهجرة تعرض حياة المئات للخطر سنويا
 
السبت، 05-04-2025 03:46 م
الوكيل الإخباري-  أعلن خفر السواحل السوري، السبت، ضبط قارب على متنه أكثر من 30 مدنيا أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية.اضافة اعلان


وأفاد خفر السواحل السوري ، في بيان صحفي أورده "تلفزيون سوريا"، بـ"ضبط قارب في المياه الإقليمية وعلى متنه أكثر من 30 مدنيا أثناء محاولتهم مغادرة البلاد بطريقة غير شرعية إلى إحدى الدول المجاورة".

سكاي نيوز
 
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