سوريا.. عقد مؤتمر وطني شامل مطلع 2025

وأكد الأمين العام للجبهة الديمقراطية ورئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، المحامي محمود مرعي، أنه تم "عقد لقاء يضم عددًا من الشخصيات والقوى السياسية في الداخل السوري مع إدارة العمليات السياسية".
وأضاف مرعي: "تم بحث عقد مؤتمر وطني يُدعى إليه أكثر من 1200 شخصية من كافة أطياف المجتمع السوري، مدنية وعسكرية، لتصدر عنه تشكيل لجنة دستورية وجمعية تأسيسية بمثابة برلمان، ونذهب بعدها إلى انتخابات وتشكيل حكومة تمثل كافة أبناء الشعب السوري".
وأوضح المحامي مرعي: "تحدثنا مع إدارة العمليات السياسية بأن سوريا هي دولة مواطنة، ويجب الحفاظ على مؤسسات الدولة، والسماح للقوى السياسية في الداخل بافتتاح مكاتبها من جديد".
وأعلنت إدارة العمليات السياسية في سوريا، اليوم، عن عقد اجتماع موسع لإطلاق حوار وطني سيحضره ممثلون عن مختلف الهيئات وأطياف الشعب السوري.
سكاي نيوز عربية
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