 
السبت 2024-12-21 09:35 ص
 

سوريا.. عقد مؤتمر وطني شامل مطلع 2025

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 21-12-2024 07:48 ص

الوكيل الإخباري-   كشفت مصادر سياسية في سوريا، الجمعة، أن القيادة الجديدة في دمشق تعمل على عقد لقاء حوار وطني موسع يجمع كافة أطياف الشعب مع بداية العام المقبل.

اضافة اعلان


وأكد الأمين العام للجبهة الديمقراطية ورئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، المحامي محمود مرعي، أنه تم "عقد لقاء يضم عددًا من الشخصيات والقوى السياسية في الداخل السوري مع إدارة العمليات السياسية".


وأضاف مرعي: "تم بحث عقد مؤتمر وطني يُدعى إليه أكثر من 1200 شخصية من كافة أطياف المجتمع السوري، مدنية وعسكرية، لتصدر عنه تشكيل لجنة دستورية وجمعية تأسيسية بمثابة برلمان، ونذهب بعدها إلى انتخابات وتشكيل حكومة تمثل كافة أبناء الشعب السوري".


وأوضح المحامي مرعي: "تحدثنا مع إدارة العمليات السياسية بأن سوريا هي دولة مواطنة، ويجب الحفاظ على مؤسسات الدولة، والسماح للقوى السياسية في الداخل بافتتاح مكاتبها من جديد".


وأعلنت إدارة العمليات السياسية في سوريا، اليوم، عن عقد اجتماع موسع لإطلاق حوار وطني سيحضره ممثلون عن مختلف الهيئات وأطياف الشعب السوري.

سكاي نيوز عربية

 
gnews

أحدث الأخبار

لقطة من الفيديو

فيديو منوع لعشاق التونة.. اليكم هذه الوصفة اللذيذة

من موقع الهجوم

عربي ودولي الكشف عن هوية منفذ عملية الدهس في ألمانيا - صور

ارشيفية

عربي ودولي أطباء بلا حدود: قوات الدعم السريع هاجمت مستشفى بالعاصمة السودانية

تعبيرية

أخبار محلية 3999 طن من الخضار والفواكه والورقيات ترد للسوق المركزي السبت

أرشيفية

عربي ودولي واشنطن: لا دور لإيران في مستقبل سوريا بعد تغيير النظام

احتدام القتال في كورسك .. أرشيفية

عربي ودولي روسيا تنذر برد "قريب" على "ضربة صاروخية أوكرانية ضخمة"

أرشيفية

عربي ودولي ما هو مكتب "لوتش" الأوكراني الذي تم تدميره بضربة روسية؟

موقع سقوط الصاروخ الحوثي في وسط إسرائيل

فلسطين ارتفاع عدد المصابين إلى 16 إسرائيلي جراء إطلاق الصاروخ من اليمن



 




الأكثر مشاهدة