سوريا: عودة عمليات المناقلة على الحدود إلى وتيرتها الطبيعية

وأوضحت الهيئة عبر قناتها على التلغرام الثلاثاء، أن رئيس الهيئة استعرض خلال الاجتماع الخلفيات والظروف التي رافقت إصدار قرار المناقلة، موضحاً أن المرحلة الأولى لتطبيقه شهدت إحجاما من بعض الشاحنات الأردنية واللبنانية عن العمل وفق الآلية الجديدة، الأمر الذي أدى إلى حدوث تأخير محدود في إنجاز بعض العمليات.
وأكد بدوي أن العمل عاد حاليا إلى وتيرته الطبيعية كما كان عليه قبل صدور القرار، وأن عمليات المناقلة تجري بانسيابية كاملة وبمستوى عالٍ من التنظيم، مبيناً أنه تم تثبيت قائمة الأصناف المستثناة من المناقلة، نظراً لطبيعتها الخاصة، وتشمل الآلات الثقيلة والصهاريج التي تحمل السوائل والمواد المجمدة والأدوية التي تتطلب الحفظ بدرجات حرارة منخفضة والإلكترونيات ومواد الدوكما وألواح الزجاج والرخام.
كما جرى الاتفاق على توحيد أجور المناقلة في جميع المنافذ الحدودية على أن يصدر تعميم رسمي من رئاسة الهيئة لتنظيم ذلك وضمان العدالة والوضوح في التطبيق.
