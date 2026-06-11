سوريا .. قتيل وإصابات في اشتباكات عائلية بريف درعا الشرقي

وأسفرت الاشتباكات عن مقتل شخص وإصابة عدد من الأشخاص، إضافة إلى اندلاع حرائق في عدد من المنازل جراء الأحداث.
وعلى إثر ذلك، توجهت تعزيزات من قوات الأمن الداخلي إلى البلدة لفض النزاع واحتواء التوتر، حيث أفادت مصادر بأن الأوضاع تشهد حالة من الهدوء النسبي بعد تدخل القوات الأمنية.
وحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد بلغ عدد الاقتتالات العائلية والعشائرية في مناطق سيطرة الحكومة السورية 52 اقتتالًا منذ مطلع العام الجاري، أسفرت عن مقتل 41 شخصًا وإصابة 95 آخرين.
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