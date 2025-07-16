سوريا ..قسد تحشد قواتها في الرقة وسط توتر أمني ومخاوف من تصعيد مرتقب

الوكيل الإخباري- أفادت مصادر في محافظة الرقة، الأربعاء، بأن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بدأت بحشد عسكري لافت في مدينة الرقة وريفها، وسط توتر وقلق من احتمال اندلاع مواجهات جديدة في المنطقة.

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