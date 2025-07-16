الأربعاء 2025-07-16 09:21 ص
 

سوريا ..قسد تحشد قواتها في الرقة وسط توتر أمني ومخاوف من تصعيد مرتقب

قوات سوريا الديمقراطية "قسد"
قوات سوريا الديمقراطية "قسد"
 
الأربعاء، 16-07-2025 07:36 ص

الوكيل الإخباري-   أفادت مصادر في محافظة الرقة، الأربعاء، بأن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بدأت بحشد عسكري لافت في مدينة الرقة وريفها، وسط توتر وقلق من احتمال اندلاع مواجهات جديدة في المنطقة.

اضافة اعلان

 

وأفادت مصادر سورية، فجر اليوم بوصول تعزيزات عسكرية كبيرة من وحدات حماية الشعب YPG وقوات الأمن الداخلي (الأسايش) إلى مقرات رئيسية في مركز المدينة، وتسيير دوريات مكثفة في أحياء الرقة، لا سيما حيي المشلب والصناعة ومحيط دوار الساعة.

كما تم نشر آليات ثقيلة ونقاط تفتيش جديدة على الطرق المؤدية إلى المدينة وريفها الجنوبي والغربي.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

فقل

منوعات في موسم الحرّ... دولة عربيّة تُسجّل حالة طلاق كلّ 9 دقائق!

الدفاع المدني

أخبار محلية حادث دهس في طبربور

الدفاع المدني

أخبار محلية مركبة تتجاوز الاشارة حمراء وتصطدم بالباص السريع ووقوع 5 اصابات

غاغا

منوعات كارثة خلال حفل زفاف في إحدى الدول العربية... إليكم ما حدث

فرق الاطفاء المشاركة بإخماد حرائق سوريا تعود إلى الأردن

أخبار محلية الامن العام : بعد عمل بطولي .. النشامى مرّوا من هنا - صور

القوات المسلحة الاردنية

أخبار محلية المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولتي تسلل وتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة

تعبيرية

أسواق ومال ارتفاع أسعار النفط عالميا

البقاء لله

الوفيات وفيات الأربعاء 16-7-2025



 
 





الأكثر مشاهدة