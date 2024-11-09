سوريا: قصف اسرائيلي على ريفي حلب وادلب واصابة عسكريين

وذكرت وسائل إعلام سورية أن قصفاً إسرائيلياً استهدف مجمع البحوث العلمية في منطقة السفيرة بريف حلب شمالي سوريا في وقت مبكر من اليوم السبت.
وأفادت تقارير إعلامية بأن القصف استهدف كذلك معامل الدفاع ومواقع لمجموعات مسلحة في المنطقة.
وبحسب التقارير نفسها، فقد سُجل تحليق مكثف لطائرات مجهولة الهوية في سماء جنوبي سوريا قبيل وقوع الغارات.
والثلاثاء الماضي، نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على بلدة القصير بمحافظة حمص على حدود لبنان، وتحدث الجيش الإسرائيلي حينها عن استهداف مستودعات أسلحة لحزب الله اللبناني.
وقبل ذلك بيوم، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف مقر استخبارات حزب الله في سوريا جنوبي دمشق.
ومع بدء العدوان الحالي على لبنان، تواترت الغارات الإسرائيلية داخل سوريا وفي المنطقة الحدودية مع لبنان بذريعة ضرب قدرات حزب الله، خاصة في ما يتعلق بنقل الأسلحة.
ومنذ عام 2011، نفذت إسرائيل مئات الغارات داخل سوريا بدعوى منع إيران من ترسيخ وجودها العسكري هناك.
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