سوريا.. مسؤول بالحسكة يدعو سكانها للحفاظ على السلم الأهلي بالمدينة

الثلاثاء، 20-01-2026 07:59 ص
الوكيل الإخباري-   دعا مدير الشؤون السياسية في الحسكة عباس حسين، في بيان، إلى الحفاظ على السلم الأهلي في محافظة الحسكة، وعدم الانجرار خلف دعوات النزوح.اضافة اعلان


وطالب الأهالي بالتزام منازلهم، مشددا على أن الدولة السورية لن تتهاون مع أي تجاوز أو أي محاولة لزعزعة السلم الأهلي.
 
 


