سوريا.. مسؤول بالحسكة يدعو سكانها للحفاظ على السلم الأهلي بالمدينة

07:59 ص

الوكيل الإخباري- دعا مدير الشؤون السياسية في الحسكة عباس حسين، في بيان، إلى الحفاظ على السلم الأهلي في محافظة الحسكة، وعدم الانجرار خلف دعوات النزوح.





وطالب الأهالي بالتزام منازلهم، مشددا على أن الدولة السورية لن تتهاون مع أي تجاوز أو أي محاولة لزعزعة السلم الأهلي.

