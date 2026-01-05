الإثنين 2026-01-05 07:52 م

سوريا.. مصادر رسمية تكشف حقيقة استهداف الشرع

ل
أرشيفية
الإثنين، 05-01-2026 06:03 م

الوكيل الإخباري- نفى المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا اليوم الاثنين، الشائعات المتعلقة بوقوع حادث أمني استهدف الرئيس السوري أحمد الشرع.

وكتب نور الدين البابا عبر حسابه على منصة "إكس": "تداولت بعض المنصات أنباءً عارية عن الصحة تزعم وقوع حدث أمني استهدف فخامة رئيس الجمهورية العربية السورية وعددا من الشخصيات القيادية، مرفقة ببيانات مزورة نُسبت زورا إلى جهات رسمية".

وأضاف: "نؤكد بشكل قاطع كذب هذه الادعاءات جملة وتفصيلا، ونهيب بالسوريين، وبجميع وسائل الإعلام، تحري الدقة والمسؤولية، وعدم استقاء الأخبار إلا من المصادر الرسمية المعتمدة".

اضافة اعلان

 

RT

 
 


gnews

أحدث الأخبار

افتتاح محطة وقود جديدة لشركة المناصير باسم محطة راس العين

أخبار الشركات افتتاح محطة وقود جديدة لشركة المناصير باسم محطة راس العين

ل

أخبار محلية مجلس مفوضي الأوراق المالية يزور هيئة النزاهة

زهير الخشمان ينعى علي أبو الراغب: السلط تفقد ابنها الأصيل .. والأردن يودّع رجلاً من رجالاته

أخبار محلية زهير الخشمان ينعى علي أبو الراغب: السلط تفقد ابنها الأصيل .. والأردن يودّع رجلاً من رجالاته

ي

أخبار محلية اتحاد شركات التأمين يدعو للتعامل مع شركات ووسطاء مرخصين

قفزة كبيرة على أسعار الذهب محلياً في التسعيرة الثالثة

اقتصاد محلي قفزة كبيرة على أسعار الذهب محلياً في التسعيرة الثالثة

ا

شؤون برلمانية "عمل الأعيان" تطلع على مخرجات الدراسة الإكتوارية للضمان

تعبيرية

أخبار محلية بلدية بني عبيد تطرح عطاء تعبيد شوارع

ل

طب وصحة تحذير علمي: أدوية شائعة للسكري قد تفاقم المرض مع الاستخدام المطول



 






الأكثر مشاهدة