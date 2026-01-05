سوريا.. مصادر رسمية تكشف حقيقة استهداف الشرع

وكتب نور الدين البابا عبر حسابه على منصة "إكس": "تداولت بعض المنصات أنباءً عارية عن الصحة تزعم وقوع حدث أمني استهدف فخامة رئيس الجمهورية العربية السورية وعددا من الشخصيات القيادية، مرفقة ببيانات مزورة نُسبت زورا إلى جهات رسمية".
وأضاف: "نؤكد بشكل قاطع كذب هذه الادعاءات جملة وتفصيلا، ونهيب بالسوريين، وبجميع وسائل الإعلام، تحري الدقة والمسؤولية، وعدم استقاء الأخبار إلا من المصادر الرسمية المعتمدة".
