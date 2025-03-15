 
السبت 2025-03-15 06:05 م
 




            

        








    

        

        

            سوريا.. مطار حلب الدولي يعود للخدمة اعتبارا من 18 مارس
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
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        السبت، 15-03-2025
    
    
        05:07 م
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري إعادة تشغيل مطار حلب الدولي أمام حركة الطيران اعتبارا من 18 مارس الجاري.

وأضافت الهيئة العامة للطيران المدني السوري في بيانها: "نؤكد أن مطار حلب الدولي أصبح جاهزا لاستقبال الرحلات الجوية بعد استكمال جميع التجهيزات الفنية والإدارية".
اضافة اعلان

ولفتت الهيئة إلى أنه بالتزامن مع إعادة تشغيل مطار حلب سيتم استقبال رحلات جوية داخلية ودولية.

وأعربت الهيئة عن ترحيبها بجميع شركات الطيران الراغبة في تسيير رحلاتها من وإلى مطار حلب.

وكان رئيس هيئة الطيران المدني والنقل الجوي في سوريا أشهد الصليبي قد أعلن في فبراير الماضي عن إعادة فتح مطار حلب وجود خطط لاستئناف تشغيل مطار اللاذقية في مرحلة لاحقة.
 
RT









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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