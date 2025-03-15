سوريا.. مطار حلب الدولي يعود للخدمة اعتبارا من 18 مارس

وأضافت الهيئة العامة للطيران المدني السوري في بيانها: "نؤكد أن مطار حلب الدولي أصبح جاهزا لاستقبال الرحلات الجوية بعد استكمال جميع التجهيزات الفنية والإدارية".
ولفتت الهيئة إلى أنه بالتزامن مع إعادة تشغيل مطار حلب سيتم استقبال رحلات جوية داخلية ودولية.
وأعربت الهيئة عن ترحيبها بجميع شركات الطيران الراغبة في تسيير رحلاتها من وإلى مطار حلب.
وكان رئيس هيئة الطيران المدني والنقل الجوي في سوريا أشهد الصليبي قد أعلن في فبراير الماضي عن إعادة فتح مطار حلب وجود خطط لاستئناف تشغيل مطار اللاذقية في مرحلة لاحقة.
-
أخبار متعلقة
-
دولة عربية تصرف راتبا إضافيا لموظفيها بمناسبة عيد الفطر
-
الصين: إطلاق قمرين اصطناعيين جديدين
-
فيديو .. أعاصير "مدمرة" تضرب ولايات أميركية وتخلف قتلى
-
مقتل زعيم "داعش" في العراق.. والجيش الأمريكي ينشر فيديو الاغتيال
-
الاستيطان وغزة والجولان ولبنان أمام مجلس الأمن الأسبوع المقبل
-
قائمة بالجنسيات.. السلطات الأمريكية تخطط لمنع مواطني دول عربية من دخول الولايات المتحدة
-
ترامب: موقف الجيش الروسي في حصاره لقوات كييف في كورسك قوي للغاية
-
ترامب حول مفاوضات وقف النار بغزة: الوضع معقّد للغاية