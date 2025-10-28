الثلاثاء 2025-10-28 05:20 م
 

سوريا: مقتل شخصين وإصابة آخرين بحادث إطلاق نار على طريق دمشق - السويداء

الثلاثاء، 28-10-2025 05:10 م
الوكيل الإخباري-   قُتل شخصان وأصيب آخرون، الثلاثاء، إثر استهداف حافلة ركاب على طريق دمشق - السويداء في سوريا.اضافة اعلان


وأفادت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) بـ"تعرض حافلة ركاب عند محطة محروقات مرجانة على طريق دمشق - السويداء لإطلاق نار من قِبل مسلحين مجهولين؛ ما أسفر عن ارتقاء شخصين وإصابة آخرين".

وأضافت أن "الجهات المختصة تعمل على ملاحقة الفاعلين، كما تم نقل المصابين إلى المستشفى".
 
 
سوريا: مقتل شخصين وإصابة آخرين بحادث إطلاق نار على طريق دمشق - السويداء

