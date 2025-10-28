سوريا: مقتل شخصين وإصابة آخرين بحادث إطلاق نار على طريق دمشق - السويداء

وأفادت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) بـ"تعرض حافلة ركاب عند محطة محروقات مرجانة على طريق دمشق - السويداء لإطلاق نار من قِبل مسلحين مجهولين؛ ما أسفر عن ارتقاء شخصين وإصابة آخرين".
وأضافت أن "الجهات المختصة تعمل على ملاحقة الفاعلين، كما تم نقل المصابين إلى المستشفى".
-
أخبار متعلقة
-
إيران تحذر من هجوم محتمل
-
زيلينسكي يطلب من ترامب الضغط على شي لخفض دعمه لروسيا
-
إعادة انتخاب "الحسن وتارا" رئيسا لساحل العاج لولاية رابعة
-
السودان ..الجيش ينسحب من مدينة الفاشر
-
طوكيو وواشنطن توقعان اتفاقية لإطلاق "عصر ذهبي جديد" في التحالف الثنائي
-
غوتيريش يطالب الاطراف السودانية المتحاربة بالعمل على تسوية تفاوضية
-
وفد صيني في بروكسل الخميس لمناقشة تقييد تصدير المعادن النادرة
-
ترامب يمتدح ماسك بعد أشهر من الخلاف: سأظل أحبه دائماً