سوريا .. مقتل عنصر أمن وإصابات في مواجهة مع مطلوبين داخل مضمار للخيول بريف الحسكة

03:55 م

الوكيل الإخباري- أفادت مصادر أهلية في محافظة الحسكة بمقتل عنصر من قوى الأمن الداخلي السوري وإصابة اثنين آخرين، في اشتباك مسلح اندلع بين دورية أمنية ومجموعة من المطلوبين داخل مضمار للخيول في قرية حموكر بريف اليعربية.





وبحسب المصادر ذاتها، رفض المطلوبون الامتثال لأوامر عناصر الأمن العام حين طلبوا منهم التوقف، فتطور الموقف إلى مواجهة مسلحة أسفرت عن مقتل شاب يُعتقد أنه كان يقود المجموعة، وينحدر من قرية كرهوك المجاورة.



وأشارت المصادر إلى سقوط عدد من الجرحى في صفوف المجموعة المسلحة، فضلاً عن إصابة عنصرين على الأقل من قوى الأمن الداخلي بجروح متفاوتة.







