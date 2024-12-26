سوريا.. مقتل 14 من عناصر وزارة الداخلية بكمين في طرطوس

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الداخلية السورية الجديدة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، أن 14 عنصراً من الوزارة قُتلوا على يد "فلول" نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في ريف طرطوس، بعد حظر التجول فيها وفي عدد من المحافظات إثر خروج مظاهرات واندلاع أعمال شغب.

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وأفاد وزير الداخلية محمد عبد الرحمن، في بيان، بمقتل 14 عنصراً وإصابة 10 آخرين من عناصر وزارة الداخلية إثر تعرضهم لـ"كمين غادر من قبل فلول النظام المجرم بريف محافظة طرطوس"، مشيراً إلى أنهم كانوا يؤدون "مهامهم في حفظ الأمن وسلامة الأهالي".



وكان مصدر في وزارة الداخلية السورية قد قال للجزيرة إن قتيلين و4 جرحى من قوات وزارة الداخلية سقطوا جراء اشتباكات مع مسلحين بطرطوس غربي البلاد.



وقال مراسل الجزيرة في سوريا إن الأجهزة الأمنية كثّفت انتشارها في مناطق دمشق واللاذقية وطرطوس وحمص وحلب.



وقالت مصادر أمنية سورية للجزيرة إن حظراً للتجول يشمل مدن اللاذقية وجبلة وطرطوس وحمص سيفرض حتى الثامنة صباحاً.



وأضافت المصادر أن الانتشار الأمني وحظر التجول هدفهما الحفاظ على مؤسسات الدولة وأملاك السوريين ، وقالت المصادر إنه ستتم ملاحقة كل من أطلق الرصاص على الأجهزة الأمنية وحاول إثارة الفوضى.



