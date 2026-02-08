الأحد 2026-02-08 09:45 ص

سوريا .. مقتل 4 أشخاص في السويداء وتوقيف عنصر أمني مشتبها به

الأحد، 08-02-2026 09:11 ص
الوكيل الإخباري-  أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بمقتل أربعة أشخاص وإصابة خامس بجروح خطيرة، جرّاء جريمة قتل مأساوية وقعت السبت، في منطقة المتونة بريف السويداء.اضافة اعلان


وأوضح قائد الأمن الداخلي في محافظة السويداء، العميد حسام الطحان، في بيان، أن فرع المباحث الجنائية بادر فور وقوع الحادثة إلى "متابعة القضية لكشف ملابساتها وتحديد الجهة المسؤولة عن هذا الفعل الإجرامي الجبان".

وبيّن الطحان أن التحقيقات الأولية، وبالتعاون مع أحد الناجين من الهجوم، أظهرت الاشتباه بأحد عناصر مديرية الأمن الداخلي في المنطقة، حيث جرى توقيفه فورًا وإحالته إلى التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت قيادة الأمن الداخلي أن "أي تجاوز بحق المواطنين السوريين مرفوض بشكل قاطع، وأنها لن تتهاون مع أي فعل يهدد أمن الأهالي وسلامتهم"، مشددة على "التزامها الكامل بحماية المدنيين ومحاسبة كل من يثبت تورطه مهما كانت تبعيته".

ودعت القيادة أبناء المحافظة إلى ضبط النفس والتحلي بالصبر والثقة بالإجراءات المتخذة، مؤكدة أن العدالة "ستأخذ مجراها لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة ومحاسبة الجناة أيا كانت تبعيتهم".

وتشهد محافظة السويداء اشتباكات متقطعة بين قوات الأمن العام السورية والقوات التي تتبع لحكمت الهجري، وكان آخرها يوم الجمعة، حيث أُصيب 3 من عناصر قوات الأمن العام وعدد من مسلحي الحرس الوطني، خلال محاولة هجوم الأخير على مواقع قوات الأمن العام في ريف المحافظة الغربي.

