سوريا: منع تداول ونشر أي "محتوى طائفي"

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الوكيل الإخباري- منعت وزارة الإعلام السورية، اليوم الخميس، تداول ونشر أي محتوى إعلامي أو خبري ذي طابع طائفي، يهدف إلى بث الفرقة والتمييز بين مكونات الشعب السوري. اضافة اعلان





وقالت الوزارة في بيان عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»: «حرصاً على تعزيز الوحدة الوطنية وصون النسيج السوري بجميع مكوناته، يُمنع منعاً باتاً تداول أي محتوى إعلامي أو نشره، أو محتوى خبري ذي طابع طائفي يهدف إلى بث الفرقة والتمييز بين مكونات الشعب السوري».



وأكدت «ضرورة التزام المؤسسات الإعلامية كافة والناشطين الإعلاميين بالعمل على نشر قيم التآخي والتعايش المشترك»، مشددة على أن أي مخالفة لأحكام هذا القرار ستُعرّض أصحابها للمحاسبة القانونية.