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سوريا.. وزارة العدل تعزل 20 قاضيا من عهد الأسد

وزير العدل السوري القاضي شادي الويسي
وزير العدل السوري القاضي شادي الويسي
الثلاثاء، 28-01-2025 11:54 م

الوكيل الإخباري-   أقرت وزارة العدل السورية، يوم الثلاثاء، عقوبة العزل بحق 20 قاضيا كانوا مندوبين خارج ملاك الوزارة في عهد النظام السابق.

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وقالت الوزارة في بيان إنه "بناء على أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 98 بتاريخ 15 - 11 - 1961 وتعديلاته، وعلى أحكام قانون الموظفين الأساسي رقم 135 بتاريخ 10 يناير 1945 وتعديلاته، وعلى اجتماع مجلس القضاء الأعلى والقرار الصادر عنه برقم 3 بتاریخ 23 يناير2025 وعلى مقتضيات المصلحة العامة تقرر ما يلي: "تنفذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بموجب قراره رقم 3 في جلسته الدورية رقم 3 تاريخ 23 يناير 2025 بحق القضاة الواردة أسماؤهم في الجدول المرفق والذين كانوا مندبين خارج ملاك وزارة العدل لشغل مناصب في حزب البعث العربي الاشتراكي ومجلس الشعب".

وأضاف أن حقوقهم تصفى وفق القوانين النافذة.

ونشرت الوزارة قائمة بالقضاة الذين تم عزلهم، مبينة أنه تم ندبهم إلى مجلس النواب والقضاء العسكري والقيادة القطرية وإلى حزب البعث العربي الإشتراكي.

 
gnews

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