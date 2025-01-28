سوريا.. وزارة العدل تعزل 20 قاضيا من عهد الأسد

وأضاف أن حقوقهم تصفى وفق القوانين النافذة.
ونشرت الوزارة قائمة بالقضاة الذين تم عزلهم، مبينة أنه تم ندبهم إلى مجلس النواب والقضاء العسكري والقيادة القطرية وإلى حزب البعث العربي الإشتراكي.
-
أخبار متعلقة
-
موقع عبري يكشف شروط إسرائيل لسحب قواتها من الأراضي السورية بشكل نهائي
-
ميقاتي: العدوان الإسرائيلي على النبطية انتهاك إضافي للسيادة اللبنانية
-
المتحدث باسم غوتيريش: الأونروا ستواصل عملها حتى تصبح عاجزة تماما
-
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا شاحنة ومركبة لحزب الله
-
7 مصابين في غارة إسرائيلية على بلدة النبطية بلبنان
-
توقعات بتصويت "الشيوخ الأميركي" على فرض عقوبات على الجنائية الدولية
-
الدفاع الروسية: أوكرانيا فقدت 280 جنديا في محور كورسك خلال آخر يوم
-
لبنان يرشح سفيره لدى ألمانيا لعضوية محكمة العدل الدولية