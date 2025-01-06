سوريا .. وزير الدفاع يعلن "خطوة" على طريق تنظيم الجيش

وقال أبو قصرة: "ضمن توجيهات القيادة العامة لإعادة هيكلة القوات المسلحة وتنظيم الجيش العربي السوري، بدأنا جلساتٍ مع الفصائل العسكرية من أجل وضع خطوات لانخراطها بوزارة الدفاع، حيث تهدف الجلسات إلى وضع خارطة طريق لتحقيق الاستقرار بالبنية التنظيمية للقوات المسلحة".
وكان قائد الإدارة الجديدة في سوريا، أحمد الشرع، أعلن أن جميع الفصائل العسكرية سيتم دمجها في مؤسسة واحدة تحت إدارة وزارة الدفاع في الجيش السوري الجديد، في خطوة تهدف إلى توحيد القوى العسكرية وتنظيمها ضمن إطار مؤسساتي.
وكان أبو قصرة قد تولى منصب القائد العسكري في هيئة تحرير الشام، حيث كان من أبرز قادة إدارة العمليات العسكرية التي تمكنت في 8 من ديسمبر من إسقاط نظام بشار الأسد.
سكاي نيوز
-
أخبار متعلقة
-
السفير الإيراني: زيارة بزشكيان إلى موسكو ستكون تاريخية
-
الكونغو: إعدام 102 عنصر في عصابات الـ"كولوناس"
-
السلطات في إندونيسيا توصي بإغلاق أسواق الماشية بسبب انتشار الحمى القلاعية
-
نظام كييف يستعد لاستفزاز دموي ضد روسيا قبيل تنصيب ترامب
-
ترودو قد يعلن استقالته هذا الأسبوع في ظل الدعوات المتكررة لعزله
-
صحيفة: واشنطن ستخفف القيود على إرسال مساعدات إنسانية لسوريا
-
الأمور تختلط على بايدن ويقول إنه يعرف بوتين منذ أكثر من 47 عاما
-
تركيا تفتح تحقيقا ضد رئيس بلدية بتهمة التمييز ضد السوريين