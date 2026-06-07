سوريا .. وفاة وإصابة شخصين إثر مشاجرة والقاتل يعترف عبر بث مباشر بارتكاب الجريمة

بدأت الجهات المختصة تحقيقات موسعة لكشف ملابسات الحادثة، وتتابع وحدات الشرطة عمليات البحث والتحري المكثف لتعقب الهارب وإلقاء القبض عليه، تمهيداً لتقديمه إلى القضاء لينال جزاءه العادل.
وظهر القاتل المدعو سعد صقور في بث مباشر اعترف خلاله بارتكابه الجريمة ، مدعياً أن عشر أشخاص هجموا عليه أثناء تواجده قرب حمامات عامة ، حيث قتل أحدهم وأصاب اثنين بعد أن استولى على سكين أحد الشباب وقام بالفرار من موقع الحادثة .
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