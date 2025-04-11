سوريا وكوريا الجنوبية توقعان اتفاقا لإقامة علاقات دبلوماسية

وأفاد بيان للخارجية السورية أن الوزير أسعد الشيباني "استقبل الخميس وفدا رفيع المستوى من جمهورية كوريا الجنوبية برئاسة نظيره تشو تاي يول".
كما استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع أيضا تشو، وفق بيان للرئاسة.
وأضاف بيان الخارجية أن الطرفين اتفقا على "فتح السفارات وتبادل البعثات الدبلوماسية للبلدين".
وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود "لاستعادة الدور الرائد في المنطقة والعالم للجمهورية العربية السورية الذي فقدته بسبب سياسات النظام السابق".
-
أخبار متعلقة
-
وزير الدفاع الأمريكي: الولايات المتحدة لا تريد صراعا مع الصين
-
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شركة صينية و30 ناقلة نفط
-
طهران وواشنطن تصعدان النبرة قبل محادثات مرتقبة في عُمان السبت
-
طائرة تابعة لأميركان إيرلاينز تصطدم بأخرى على الأرض في واشنطن ولا إصابات
-
الاتحاد الأوروبي يعلق رسومه الجمركية على المنتجات الأمريكية لمدة 90 يومًا
-
أنقرة لتل أبيب: وجودنا بسوريا لمواجهة الإرهاب واضطرابها يهدد أمننا
-
مصر وإيران تحذران من احتدام التوتر في المنطقة
-
إنترسبت: نواب أميركيون يطالبون ترامب بتبرير قانوني لقصف اليمن