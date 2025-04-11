الجمعة 2025-04-11 02:09 ص
 

سوريا وكوريا الجنوبية توقعان اتفاقا لإقامة علاقات دبلوماسية

وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يوقع مع وزير خارجية كوريا الجنوبية تشو تاي يول اتفاقية إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يوقع مع وزير خارجية كوريا الجنوبية تشو تاي يول اتفاقية إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين
 
الجمعة، 11-04-2025 12:51 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت سوريا الخميس أنها وقعت اتفاقا مع كوريا الجنوبية لإقامة علاقات دبلوماسية للمرة الأولى، حيث من المزمع تبادل افتتاح السفارات بين البلدين.اضافة اعلان


وأفاد بيان للخارجية السورية أن الوزير أسعد الشيباني "استقبل الخميس وفدا رفيع المستوى من جمهورية كوريا الجنوبية برئاسة نظيره تشو تاي يول".

كما استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع أيضا تشو، وفق بيان للرئاسة.

وأضاف بيان الخارجية أن الطرفين اتفقا على "فتح السفارات وتبادل البعثات الدبلوماسية للبلدين".

وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود "لاستعادة الدور الرائد في المنطقة والعالم للجمهورية العربية السورية الذي فقدته بسبب سياسات النظام السابق".
 
gnews

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