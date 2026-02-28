السبت 2026-02-28 06:48 م

سوريا: 4 قتلى وإصابات إثر سقوط صاروخ إيراني

سوريا: 4 قتلى وإصابات إثر سقوط صاروخ إيراني
بقايا الصاروخ
 
السبت، 28-02-2026 04:05 م
الوكيل الإخباري-   قتل 4 أشخاص وإصابة آخرون جراء سقوط صاروخ إيراني على مبنى في مدينة السويداء جنوب سوريا السبت.اضافة اعلان


وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" نقلا عن مديرية إعلام السويداء "أربعة قتلى وعدد من الجرحى جراء انفجار صاروخ في المنطقة الصناعية داخل مدينة السويداء".

وأعلنت إسرائيل، السبت، شنها هجوما "وقائيا" ضد إيران، في الوقت الذي أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية بوقوع 3 انفجارات في وسط طهران.

كما أعلنت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، عقب تفعيل التنبيهات في جميع أنحاء البلاد، أنه "نظراً للوضع الأمني، يُرجى تحديد المكان الآمن الأمثل بالقرب منكم، وتثبيت تطبيق قيادة الجبهة الداخلية، وتجنب السفر غير الضروري. استمروا في اتباع التعليمات ومتابعة المعلومات عبر القنوات الرسمية".
 
 


gnews

أحدث الأخبار

بيان عاجل صادر عن وزارة الدفاع الإماراتية

عربي ودولي بيان عاجل صادر عن وزارة الدفاع الإماراتية

بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية

أخبار محلية بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية

مسيّرة تستهدف مطار الكويت الدولي

عربي ودولي خلّفت إصابات .. مسيّرة تستهدف مطار الكويت الدولي

خامنئي يوجّه كلمة مرتقبة بعد الهجمات الأميركية الإسرائيلية

عربي ودولي كلمة مرتقبة للخامنئي بعد الهجمات الأميركية الإسرائيلية

إعلان هام صادر عن باكستان

عربي ودولي إعلان هام صادر عن باكستان

بوتين يعقد اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن الروسي لبحث حرب إيران

عربي ودولي بوتين يعقد اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن الروسي لبحث حرب إيران

الصواريخ الإيرانية: أرقام ومديات تكشف حجم القوة

عربي ودولي الصواريخ الإيرانية: أرقام ومديات تكشف حجم القوة

الكشف عن مصير الخميني بعد الضربات الجوية على طهران

عربي ودولي الكشف عن مصير الخميني بعد الضربات الجوية على طهران



 






الأكثر مشاهدة