سوريا: 4 قتلى وإصابات إثر سقوط صاروخ إيراني

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" نقلا عن مديرية إعلام السويداء "أربعة قتلى وعدد من الجرحى جراء انفجار صاروخ في المنطقة الصناعية داخل مدينة السويداء".
وأعلنت إسرائيل، السبت، شنها هجوما "وقائيا" ضد إيران، في الوقت الذي أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية بوقوع 3 انفجارات في وسط طهران.
كما أعلنت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، عقب تفعيل التنبيهات في جميع أنحاء البلاد، أنه "نظراً للوضع الأمني، يُرجى تحديد المكان الآمن الأمثل بالقرب منكم، وتثبيت تطبيق قيادة الجبهة الداخلية، وتجنب السفر غير الضروري. استمروا في اتباع التعليمات ومتابعة المعلومات عبر القنوات الرسمية".
