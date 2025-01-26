سوريون من بلادهم: هذا ما وجدناه داخل صواني لتقديم الشاي !

وكانت قد أعلنت السلطات السورية الأسبوع الماضي العثور على مواد مخدرة داخل ألعاب أطفال بشحنة تعود ملكيتها لماهر الأسد.
ولا يزال السوريون يعثرون على طرق صادمة خبأت فيها الحبوب المخدرة.
سوريون : هذا ما وجدناه داخل صواني لتقديم الشاي !— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) January 26, 2025
التفاصيل: https://t.co/4zNcb8udjm#سوريا #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/VerYDPNg2C
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