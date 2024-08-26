سوليفان: آمل أن لا يخرج الوضع مع حزب الله عن السيطرة

الوكيل الإخباري- قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان إنه يأمل أن لا يخرج الوضع مع حزب الله اللبناني عن السيطرة نحو التصعيد.

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وأضاف سوليفان أن الرئيس جو بايدن في تواصل مستمر مع إسرائيل بشأن الوضع الحالي مع حزب الله وذلك عقب ما شن الحزب هجوما واسعا على أهداف في إسرائيل فجر أمس الأحد.



وعبر مستشار الأمن القومي عن قلق واشنطن من تحول النزاع في الشرق الأوسط إلى حرب إقليمية أوسع.