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سوليفان: آمل أن لا يخرج الوضع مع حزب الله عن السيطرة

مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان
مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان
الإثنين، 26-08-2024 07:20 ص

الوكيل الإخباري- قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان إنه يأمل أن لا يخرج الوضع مع حزب الله اللبناني عن السيطرة نحو التصعيد.

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وأضاف سوليفان أن الرئيس جو بايدن في تواصل مستمر مع إسرائيل بشأن الوضع الحالي مع حزب الله وذلك عقب ما شن الحزب هجوما واسعا على أهداف في إسرائيل فجر أمس الأحد.


وعبر مستشار الأمن القومي عن قلق واشنطن من تحول النزاع في الشرق الأوسط إلى حرب إقليمية أوسع.


وبخصوص مفاوضات غزة، قال سوليفان "نواصل العمل في القاهرة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة".

 
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