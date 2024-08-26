سوليفان: آمل أن لا يخرج الوضع مع حزب الله عن السيطرة

وأضاف سوليفان أن الرئيس جو بايدن في تواصل مستمر مع إسرائيل بشأن الوضع الحالي مع حزب الله وذلك عقب ما شن الحزب هجوما واسعا على أهداف في إسرائيل فجر أمس الأحد.
وعبر مستشار الأمن القومي عن قلق واشنطن من تحول النزاع في الشرق الأوسط إلى حرب إقليمية أوسع.
وبخصوص مفاوضات غزة، قال سوليفان "نواصل العمل في القاهرة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة".
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