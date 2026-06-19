سويسرا: المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران لن تعقد اليوم كما كان مخططا لها

وأرجأ نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس رحلته إلى سويسرا للمشاركة في محادثات كان من المقرر إجراؤها الجمعة، مع إيران لبحث الخطوات التالية بشأن الاتفاق الأميركي الإيراني لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، وفق ما أفاد البيت الأبيض.
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