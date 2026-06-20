سويسرا تؤكد استعدادها لاستضافة المفاوضات الإيرانية الأمريكية

الوكيل الإخباري- جددت سويسرا تأكيد استعدادها لتوفير منصة آمنة للمفاوضات بين طهران وواشنطن في منتجع بورغنشتوك الجبلي، في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم الالأمريكية الإيرانية لإنهاء النزاع.



وجاء في بيان لها: "تواصل سويسرا توفير مكان سري وآمن لإجراء المحادثات في بورغنستوك بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. ويواصل الدبلوماسيون من مختلف الدول الموجودون حاليًا جهودهم للحفاظ على الحوار".

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وأشارت الوزارة إلى أنه "لأسباب تتعلق بالسرية"، لا يمكن تقديم معلومات إضافية حول الحاضرين أو سير المحادثات.