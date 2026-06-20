سويسرا تؤكد استعدادها لاستضافة المفاوضات الإيرانية الأمريكية

وجاء في بيان لها: "تواصل سويسرا توفير مكان سري وآمن لإجراء المحادثات في بورغنستوك بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. ويواصل الدبلوماسيون من مختلف الدول الموجودون حاليًا جهودهم للحفاظ على الحوار".
وأشارت الوزارة إلى أنه "لأسباب تتعلق بالسرية"، لا يمكن تقديم معلومات إضافية حول الحاضرين أو سير المحادثات.
وكانت وزارة الخارجية السويسرية قد أفادت سابقًا بأن حفل التوقيع الرسمي على الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران كان مقررًا عقده في بورغنستوك يوم الجمعة.
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