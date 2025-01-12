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سويسرا تبدي استعدادها لاستضافة اللقاء بين بوتين وترامب

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لقاء سابق بين الرئيسين
الأحد، 12-01-2025 08:16 ص

الوكيل الإخباري- قالت صحيفة "Le Temps" نقلا عن مصدر بوزارة الخارجية السويسرية إن سويسرا مستعدة لاستضافة اللقاء بين الرئيسين الروسي والأمريكي المنتخب بشأن حل الأزمة الأوكرانية إذا طلبا ذلك.

ونقلت الصحيفة عن المصدر قوله: "بعد القمة في بورجنستوك، تم إبلاغ أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة بانتظام باستعدادنا لدعم أي جهود دبلوماسية لإحلال السلام".

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لكن الصحيفة بالمقابل لفتت إلى أن السلطات السويسرية لن تأخذ زمام المبادرة في هذا الأمر. منوهة بأن البلاد هي واحدة من قائمة الدول المستعدة لاستضافة اجتماع بين الزعيمين.


وكان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، قد أعلن في 10 يناير عن الاستعدادات للقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن. وبحسب قوله، من الضروري وضع حد للصراع الأوكراني.


من جهته صرح الكرملين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد للقاء الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب دون أي شروط مسبقة، وأن المطلوب هو فقط وجود الرغبة المتبادلة والإرادة السياسية.

 

RT

 
gnews

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