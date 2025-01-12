سويسرا تبدي استعدادها لاستضافة اللقاء بين بوتين وترامب

ونقلت الصحيفة عن المصدر قوله: "بعد القمة في بورجنستوك، تم إبلاغ أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة بانتظام باستعدادنا لدعم أي جهود دبلوماسية لإحلال السلام".
وكان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، قد أعلن في 10 يناير عن الاستعدادات للقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن. وبحسب قوله، من الضروري وضع حد للصراع الأوكراني.
من جهته صرح الكرملين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد للقاء الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب دون أي شروط مسبقة، وأن المطلوب هو فقط وجود الرغبة المتبادلة والإرادة السياسية.
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