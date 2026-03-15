الإثنين 2026-03-16 06:55 م

سويسرا تحرج ترامب وإدارته وترفض عبور طائرتي استطلاع أمريكيتين التزاماً بالحياد

سويسرا ترفض عبور طائرتي استطلاع أمريكيتين أجواءها التزاما بمبدأ الحياد
سويسرا ترفض عبور طائرتي استطلاع أمريكيتين أجواءها التزاما بمبدأ الحياد
 
الأحد، 15-03-2026 09:42 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت السلطات السويسرية رفضها طلباً أميركياً بالسماح لطائرتي استطلاع عسكريتين بعبور أجواء سويسرا في إطار المواجهة مع إيران، انطلاقاً من سياسة الحياد التي تلتزمها برن.


وأوضحت السلطات في برن أن القوانين السويسرية تحظر بشكل واضح وصريح استخدام المجال الجوي لأغراض عسكرية من قبل أي طرف من الأطراف المشاركة في النزاعات، وتعلق الطلب الأميركي بطائرتي استطلاع.

ورغم ذلك، تمت الموافقة على طلبات تتعلق برحلة صيانة واحدة ورحلتي نقل مرتبطتين بالنزاع الدائر في إيران.

وقال مسؤولون سويسريون إنه مسموح بالتحليق للأغراض الإنسانية أو الطبية، مثل نقل الجرحى، وكذلك الرحلات الجوية غير المرتبطة بالنزاع.

روسيا اليوم 
 
 


