سويسرا تعرض استضافة توقيع تفاهم محتمل بين واشنطن وطهران

وقالت الوزارة في رسالة مقتضبة إن "سويسرا في حالة تعبئة كاملة. نحن على اتصال وثيق مع الولايات المتحدة وإيران".
وأضافت أن وزارة الخارجية السويسرية "تنشط كوسيط لدعم الجهود الرامية إلى مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز الهدنة وفتح الطريق أمام خفض التصعيد في إطار النزاع بين إيران والولايات المتحدة".
وأوضحت الوزارة أيضا أنها "اقترحت سويسرا مكانا للتوقيع المحتمل، إذا اتفق الأطراف على ذلك".
وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قال الجمعة إنه تم الاتفاق على النص النهائي لمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران.
وكانت جنيف قد استضافت في نهاية شباط جلسة محادثات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة، قبل أيام قليلة من بدء الضربات الأميركية على إيران.
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