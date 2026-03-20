سويسرا تعلق صادرات الأسلحة إلى الولايات المتحدة بسبب حرب إيران

الوكيل الإخباري- أعلنت سويسرا، الجمعة، أنّها لن تصدر تراخيص للشركات لتصدير أسلحة إلى الولايات المتحدة بسبب الهجمات المستمرة على إيران، مشيرة إلى حيادها.





وذكرت الحكومة في بيان "لا يمكن السماح بتصدير عتاد حربي إلى الدول المنخرطة في الصراع المسلح الدولي مع إيران طوال مدة الصراع".



وأضافت "لا يمكن حاليا السماح بتصدير عتاد حربي إلى الولايات المتحدة".



واشتعلت الحرب في الشرق الأوسط بعدما شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على إيران في 28 شباط، وترد عليها طهران باستهداف اسرائيل وشن هجمات على دول الخليج.





