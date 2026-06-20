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سويسرا: نواصل توفير بيئة موثوقة لتسهيل المحادثات بين واشنطن وطهران

سويسرا: نواصل توفير بيئة موثوقة لتسهيل المحادثات بين واشنطن وطهران
سويسرا: نواصل توفير بيئة موثوقة لتسهيل المحادثات بين واشنطن وطهران
 
السبت، 20-06-2026 03:58 م
الوكيل الإخباري-  قالت وزارة الخارجية السويسرية، السبت، إنها تواصل توفير "بيئة سرية وموثوقة" في بورغنشتوك لتيسير المناقشات بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران.اضافة اعلان

وأضافت الوزارة، في بيان، أنه لن يتم الكشف عن أي تفاصيل إضافية بشأن المشاركين أو مضمون المحادثات، مراعاة للسرية.

وأكدت الخارجية السويسرية أن دبلوماسيين من دول مختلفة يواصلون حاليا جهودهم لإقامة الحوار.

ونقل موقع أكسيوس، الجمعة، عن مسؤول أميركي قوله إن المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، سيتوجه إلى سويسرا للمشاركة في الجولة الأولى من المحادثات مع إيران بشأن اتفاق نووي محتمل.

ويأتي هذا التطور بعد إلغاء نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس خططه لحضور المحادثات، في ظل تجدد القتال في لبنان.

وأثار هذا التصعيد شكوكا جديدة بشأن مصير المفاوضات الحاسمة لإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية العالمية.
 
 


gnews

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