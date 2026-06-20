سويسرا: نواصل توفير بيئة موثوقة لتسهيل المحادثات بين واشنطن وطهران

وأضافت الوزارة، في بيان، أنه لن يتم الكشف عن أي تفاصيل إضافية بشأن المشاركين أو مضمون المحادثات، مراعاة للسرية.
وأكدت الخارجية السويسرية أن دبلوماسيين من دول مختلفة يواصلون حاليا جهودهم لإقامة الحوار.
ونقل موقع أكسيوس، الجمعة، عن مسؤول أميركي قوله إن المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، سيتوجه إلى سويسرا للمشاركة في الجولة الأولى من المحادثات مع إيران بشأن اتفاق نووي محتمل.
ويأتي هذا التطور بعد إلغاء نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس خططه لحضور المحادثات، في ظل تجدد القتال في لبنان.
وأثار هذا التصعيد شكوكا جديدة بشأن مصير المفاوضات الحاسمة لإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية العالمية.
-
أخبار متعلقة
-
بيان من "حزب الله" حول خرق إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار
-
مصر.. تسجيل هزة أرضية بقوة 5.12 درجة شمال مرسى مطروح
-
فانس: من الممكن إجراء محادثات مع إيران الأحد
-
عاجل إيران تُعيد إغلاق مضيق هرمز ردا على الهجمات الإسرائيلية في جنوب لبنان
-
الخارجية الفلسطينية: تقويض دور الأونروا لن ينتقص من حقوق اللاجئين الفلسطينيين
-
جيش الاحتلال يشن غارات على مواقع تابعة لحزب الله في جنوب لبنان
-
استشهاد عسكري لبناني في غارة إسرائيلية جنوب لبنان
-
عراقجي يلتقي وزير الداخلية الباكستاني في طهران لبحث ملفات إقليمية حساسة