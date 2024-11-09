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سيئول تتهم بيونغ يانغ بتعطيل حركة عشرات السفن والطائرات الجنوبية

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أرشيفية
السبت، 09-11-2024 12:11 م

الوكيل الإخباري- اتهمت هيئة الأركان الكورية الجنوبية بيونغ يانغ بالتشويش على نظام GPS لليوم الثاني على التوالي، وتعطيل حركة عشرات السفن والطائرات المدنية الجنوبية.

وذكر بيان الجيش في سيئول أن كوريا الشمالية نفذت "هجمات تشويش على نظام تحديد المواقع العالمي" لليوم الثاني على التوالي مع اليوم السبت، مما أدى إلى تعطيل حركة عدة سفن وعشرات الطائرات المدنية.

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وجاء في بيان الجيش أيضا أن هجمات التشويش نفذت في منطقتي هايغو وكايسونغ في شمال البلاد، وحذر من الخطر على السفن والطائرات المدنية العاملة في البحر الأصفر.


كما دعا الجيش الكوري الجنوبي، كوريا الشمالية إلى "الوقف الفوري" للتدخل وحذر من أن بيونغ يانغ ستتحمل المسؤولية عن أفعالها.

 

RT

 
gnews

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