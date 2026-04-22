سيئول: منشأة نووية سرية بمدينة "كوسونغ" في كوريا الشمالية

الوكيل الإخباري- أثارت مدينة كوسونغ في غرب كوريا الشمالية جدلا واسعا بعد تصريح وزير الوحدة جونغ دونغ-يونغ بأنها تضم منشأة لتخصيب اليورانيوم إلى جانب مدينتي يونغبيون وكانغسون.



يأتي ذلك، رغم أن الشكوك حول وجود منشأة نووية سرية في هذه المدينة مطروحة منذ منتصف العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين.

وقد ردت الولايات المتحدة بتقييد جزئي لتبادل المعلومات الاستخباراتية مع سيئول، متهمة الوزير بالكشف عن معلومات حساسة، بينما أكدت سيئول أن استناد جونغ كان إلى مصادر مفتوحة وليست إلى معلومات سرية مشتركة.



وتستند الشبهات بشأن كوسونغ إلى تقرير لمعهد العلوم والأمن الدولي عام 2016 حول منشأة مرتبطة بمصنع بانغهيون للطائرات، وإلى تقديرات لاحقة لخبراء، في حين تظل منشآت يونغبيون وكانغسون الأكثر وضوحًا من حيث حجم وقدرات أجهزة الطرد المركزي فيها.