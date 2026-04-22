سيئول: منشأة نووية سرية بمدينة "كوسونغ" في كوريا الشمالية

f
أرشيفية
 
الأربعاء، 22-04-2026 03:11 م

الوكيل الإخباري- أثارت مدينة كوسونغ في غرب كوريا الشمالية جدلا واسعا بعد تصريح وزير الوحدة جونغ دونغ-يونغ بأنها تضم منشأة لتخصيب اليورانيوم إلى جانب مدينتي يونغبيون وكانغسون.

يأتي ذلك، رغم أن الشكوك حول وجود منشأة نووية سرية في هذه المدينة مطروحة منذ منتصف العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين.

وقد ردت الولايات المتحدة بتقييد جزئي لتبادل المعلومات الاستخباراتية مع سيئول، متهمة الوزير بالكشف عن معلومات حساسة، بينما أكدت سيئول أن استناد جونغ كان إلى مصادر مفتوحة وليست إلى معلومات سرية مشتركة.


وتستند الشبهات بشأن كوسونغ إلى تقرير لمعهد العلوم والأمن الدولي عام 2016 حول منشأة مرتبطة بمصنع بانغهيون للطائرات، وإلى تقديرات لاحقة لخبراء، في حين تظل منشآت يونغبيون وكانغسون الأكثر وضوحًا من حيث حجم وقدرات أجهزة الطرد المركزي فيها.


ويُنظر إلى الخلاف حول تصريحات كوسونغ بوصفه حلقة جديدة في توتر أوسع بين واشنطن وسيئول بشأن إدارة ملف المعلومات الاستخباراتية المتصلة بالبرنامج النووي الكوري الشمالي.

 
 


gnews

شؤون برلمانية القاضي: جهود وطنية بتوجيهات ملكية عززت حضور وتأثير المرأة في صناعة القرار

أخبار الشركات بنك الأردن يطلق حملة جوائز حسابات برنامج Xceed لعام 2026 للشباب

f

عربي ودولي سيئول: منشأة نووية سرية بمدينة "كوسونغ" في كوريا الشمالية

أخبار محلية الشواربة يلتقي رئيس وأعضاء نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين

أخبار محلية ربيع الحُفر في عين الباشا: لا ورود وأزهار بل مطبات ونتوءات وإصلاح المركبات لا يتوقف

ب

شؤون برلمانية "الصحة النيابية" تلتقي القائم بأعمال السفارة الليبية

ب

