سياسي ألماني يقيم فرص إجراء محادثة هاتفية بين ميرتس وبوتين

الوكيل الإخباري- أشار رئيس المجلس الألماني للدستور والسيادة رالف نيماير إلى أن المستشار الألماني فريدريخ ميرتس، ببراغماتيته المعهودة، قد يجري محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



جاء ذلك في تصريحات لنيماير على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، حيث أشار إلى أن الشعب الألماني سئم دعم كييف، وقال إن غالبية الألمان تعارض الصدام مع روسيا، وأعرب عن أمله في أن يناقش المستشار الألماني ميرتس والرئيس الروسي بوتين تعاون ألمانيا مع دول مجموعة "بريكس".

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وتابع السياسي الألماني: "يجب الأخذ في الاعتبار أن ميرتس شخص براغماتي. فبرغم كونه مستشارا، إلا أنه لا يتصرف كسياسي أو كدبلوماسي، وإنما كمدير تنفيذي في شركة. يمكنه القيام بذلك، وإذا كان براغماتيا في المحادثة، فقد يتوصلان إلى اتفاق لإنهاء الصراع في أوكرانيا". وقال نيماير: "من الناحية الفنية يمكن إجراء هذه الدعوة، ونأمل أن تتخذ".



وكان الرئيس بوتين قد قال ردا على سؤال من وكالة الأنباء الألمانية DPA إنه إذا أراد المستشار الألماني الاتصال والتحدث، فإن موسكو لا ترفض الاتصالات وهي دائما منفتحة على ذلك.



وقد صرح الممثل الرسمي للحكومة الألمانية شتيفان كورنيليوس لاحقا بأن السلطات الألمانية "أحيطت علما" بالتقارير التي تفيد باستعداد روسيا للتحدث مع ميرتس إذا رغب في ذلك، ولكن لا يوجد اتصال مباشر.