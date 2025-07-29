سياسي أمريكي مخضرم: حان الوقت لتعلن روسيا النصر في أوكرانيا

وأضاف المستشار السابق للرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش، لشؤون روسيا وأوراسيا، في مقال له بمجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية: "لقد حققت روسيا بالفعل أهدافها في أوكرانيا إلى حد كبير، وحان الوقت لإعلان النصر".
وأوضح غراهام أن "موسكو حددت أهدافها قبل عام تقريبا ومن بين الأهداف عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو"، لافتا إلى أنه "من غير المرجح انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو في أي وقت قريب".
وأكد أن "الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين أوضحوا أنهم لن يخاطروا بحرب مع روسيا لحماية أوكرانيا، ولن يقدموا على مثل هذه الالتزامات بقبول انضمام أوكرانيا إلى الحلف".
يذكر أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أكد في وقت سابق، أن روسيا لن تقبل أي تسوية للنزاع في أوكرانيا لا تأخذ مصالح البلاد الأمنية في عين الاعتبار، موضحا أن السبيل الوحيد للتسوية إزالة أسباب النزاع.
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