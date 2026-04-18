الوكيل الإخباري- قال زعيم حزب "الوطنيون" الفرنسي فلوريان فيليبو، إن أوروبا تحاول بكل قوتها جر باريس إلى حرب ضد روسيا، على الرغم من أن المؤيدين للتكامل الأوروبي يشكلون التهديد الحقيقي.





وكتب فيليبو على شبكة التواصل الاجتماعي X: "يحاول هؤلاء المجانين في الاتحاد الأوروبي باستمرار جرّنا إلى حرب ضد روسيا، لذا دعونا نخبر الجميع في كل مكان: لا يوجد أي تهديد روسي لفرنسا!".



وشدد فيليبو على أن أنصار رئيس البلاد إيمانويل ماكرون، والمؤيدين لأوروبا هم الذين يشكلون التهديد الحقيقي لفرنسا والفرنسيين.



في السنوات الأخيرة، أعربت روسيا مرات عديدة عن قلقها إزاء النشاط غير المسبوق لحلف الناتو على طول حدودها الغربية. ويعمل الحلف على تعزيز قواته، ويبرر ذلك بأنه "ردع للعدوان الروسي".



ويؤكد الكرملين باستمرار أن روسيا لا تشكل أي تهديد لأي جهة، لكنها لن تتجاهل أي تحركات قد تشكل خطرا على مصالحها.



لقد أوضح الرئيس فلاديمير بوتين عدة مرات أن روسيا لا تنوي مهاجمة دول الناتو، لكن السياسيين الغربيين يخيفون شعوبهم بانتظام بتهديد روسي وهمي لصرف الانتباه عن المشاكل الداخلية في بلادهم.









