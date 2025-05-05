سيراليون تسجل أكثر من ألف حالة إصابة بجدري القردة

وقالت وزارة الصحة في بيان إن "سيراليون تشهد ارتفاعا جديدا في حالات الإصابة بالجدري، حيث تم تسجيل 1140 حالة وتسع وفيات منذ بداية العام".
وخلال الأيام الماضية سجلت فرق الصحة العامة في سيراليون على مدار يومين 177 حالة إصابة جديدة بفيروس جدري القردة خلال عمليات الفحص المستهدفة في منازل الأشخاص المشتبه في إصابتهم.
كما قالت مسؤولة التعبئة الاجتماعية في حملة التطعيم في سيراليون أماندا كليمنس في تصريح لها، إنه منذ بداية العام، تم تسجيل 763 حالة إصابة، بما في ذلك ست وفيات و282 حالة شفاء، مشيرة إلى أن غالبية الحالات تركزت في العاصمة فريتاون.
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