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سيف الإسلام القذافي: نهاية الحرب بين إيران وإسرائيل "ستكتب بالفارسية"

صورة أرشيفية لشيف الاسلام القذافي
صورة أرشيفية لشيف الاسلام القذافي
 
الإثنين، 07-07-2025 02:19 م
الوكيل الإخباري-   علق سيف الإسلام القذافي على الحرب الإسرائيلية الإيرانية الأخيرة مشيرا إلى أن نهايتها "ستكتب بالفارسية"اضافة اعلان


وجاء في منشور نجل الرئيس الأسبق عبر منصة "إكس": "أخبرني ذات مرة أن أمريكا لن تقوم بشن حرب أو بمواجهة كبرى مع إيران، مثل ما حصل مع العراق وأفغانستان، أو غيرها من الدول".

وأوضح القذافي الابن بأن "المقصود هنا ليس الغارات المحدودة التي حصلت في الأيام الماضية، وإنما القصد حرب كبرى أو اجتياح عسكري كبير.. هنري كيسنجر (وزير الخارجية الأمريكي الراحل) أدلى قبل وفاته بأشهر قليلة  بتصريح بدا غريبا ومفاده أن هناك أحداث قادمة ستغير من خريطة الشرق الأوسط".

روسيا اليوم
 
 
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