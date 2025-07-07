سيف الإسلام القذافي: نهاية الحرب بين إيران وإسرائيل "ستكتب بالفارسية"

وجاء في منشور نجل الرئيس الأسبق عبر منصة "إكس": "أخبرني ذات مرة أن أمريكا لن تقوم بشن حرب أو بمواجهة كبرى مع إيران، مثل ما حصل مع العراق وأفغانستان، أو غيرها من الدول".
وأوضح القذافي الابن بأن "المقصود هنا ليس الغارات المحدودة التي حصلت في الأيام الماضية، وإنما القصد حرب كبرى أو اجتياح عسكري كبير.. هنري كيسنجر (وزير الخارجية الأمريكي الراحل) أدلى قبل وفاته بأشهر قليلة بتصريح بدا غريبا ومفاده أن هناك أحداث قادمة ستغير من خريطة الشرق الأوسط".
روسيا اليوم
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