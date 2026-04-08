الأربعاء 2026-04-08 11:12 م

سيناتور أمريكي: ترامب توصل إلى صفقة تجعل بلدنا في وضع أسوأ

الأربعاء، 08-04-2026 08:19 ص
الوكيل الإخباري-   اعتبر السيناتور الأمريكي الديمقراطي كريس كونز أن الرئيس دونالد ترامب توصل إلى صفقة تجعل بلدنا في وضع أسوأ، وفي النهاية أضر بمصداقية الولايات المتحدة.اضافة اعلان


وقال كونز: "بينما ننتظر سماع المزيد عن وقف إطلاق النار، هناك شيء واضح: تمامًا كما يحدث في كل مرة يتفاوض فيها ترامب، قام بتهديدات مروعة وغير معقولة، ثم تراجع عنها، وفي النهاية أضر بمصداقية الولايات المتحدة لتأمين صفقة تجعل بلدنا في وضع أسوأ".

وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين مع إيران، وذلك قبل أقل من ساعتين من انتهاء المهلة التي حددها لطهران لإعادة فتح مضيق هرمز أو مواجهة هجمات واسعة النطاق على بنيتها التحتية المدنية.

وصرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في بيان، أن طهران ستوقف الهجمات المضادة وتتيح مرورًا آمنًا عبر مضيق هرمز. كما وصف المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الاتفاق بأنه انتصار على الولايات المتحدة، مضيفًا أن ترامب قبل شروط طهران لإنهاء الأعمال القتالية.

روسيا اليوم 
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة