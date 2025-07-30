سيناتور أمريكي: ترامب يريد فرض رسوم جمركية على دول تشتري النفط والغاز من روسيا

الوكيل الإخباري- يزعم السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام أن الرئيس دونالد ترامب ينوي فرض رسوم جمركية على الدول التي تشتري النفط والغاز الروسيين، بهدف حرمان موسكو من تمويل العملية العسكرية الخاصة.



وجاء في بيان لغراهام (المدرج في روسيا على قوائم الإرهابيين والمتطرفين) المنشور على منصة "إكس" للروس،: " لقد تعلمتم التحايل على العقوبات والتعايش معها. لكن يبدو أنكم لم تفهموا أن ترامب يغير قواعد اللعب: فهو ينوي فرض رسوم على الدول التي تشتري منكم النفط والغاز، مما يغذي آلتكم الحربية".

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وأضاف غراهام أن "الأغلبية في الكونغرس الأمريكي، من الجمهوريين والديمقراطيين، مستعدة لدعم ترامب" في هذه الخطوة.



وكان ترامب قد صرح سابقا أنه قام بتقليص المهلة الزمنية من 50 يوما التي حددها سابقا لتحقيق هدنة بين روسيا وأوكرانيا إلى 10-12 يوما، مشيرا إلى عدم إحراز تقدم في تسوية النزاع.



وتهدد واشنطن بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على السلع الروسية وعقوبات ثانوية على الدول التي تشتري النفط الروسي، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين موسكو وكييف. وفي الوقت نفسه، أوضح الرئيس الأمريكي أنه ليس متأكدا مما إذا كانت هذه الرسوم ستؤثر على روسيا.



وفي روسيا، تم التأكيد مرارا على أن البلاد ستتغلب على الضغوط العقابية التي بدأ الغرب في ممارستها ضدها قبل عدة سنوات ولا يزال يعززها. كما صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن روسيا قد طورت بالفعل "مناعتها" ضد العقوبات.