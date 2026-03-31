سيناتور أمريكي: غياب الاستراتيجية يقود واشنطن إلى "هزيمة مخزية"

الوكيل الإخباري- انتقد السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي إدارة الرئيس دونالد ترامب وقال إن غياب الاستراتيجية في مواجهة إيران يقود إلى "هزيمة مخزية".





ووصف غياب الاستراتيجية الواضحة بأنه يقود الولايات المتحدة إلى "هزيمة مخزية" في هذا الصراع مع طهران.



وقال ميرفي، الذي يحيط علما بتفاصيل العملية الأمريكية عبر جلسات إحاطة سرية، في منشور له على منصة "إكس": "هذه هي المشكلة. كل هذه أهداف تكتيكية وليست استراتيجية. لأن الاستراتيجية غير موجودة. دعونا نحلل هذه الأهداف لنشرح – بناء على ما تعلمته في جلسات الإحاطة – لماذا نخسر هذه الحرب بشكل ذريع ومخز".





