سيناتور أميركي: حرب غزة ساهمت بخسارة هاريس لميشيغان

الوكيل الإخباري- قال السيناتور الديمقراطي جورج حلمي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي للجزيرة ان الحرب في غزة ساهمت في خسارة كامالا هاريس لولاية ميشيغان.

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وأضاف ان تحديات جمة تواجه المنظمات الإغاثية العاملة في غزة وان استهداف الأونروا مخالف للقانون الدولي.