سيناتور أميركي: حرب غزة ساهمت بخسارة هاريس لميشيغان

وأضاف ان تحديات جمة تواجه المنظمات الإغاثية العاملة في غزة وان استهداف الأونروا مخالف للقانون الدولي.
وبين انه يجب أن نحاسب حلفاءنا عند مخالفتهم القانون الدولي.
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