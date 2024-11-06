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سيناتور أميركي: حرب غزة ساهمت بخسارة هاريس لميشيغان

هاريس
هاريس
الأربعاء، 06-11-2024 11:03 م

الوكيل الإخباري-  قال السيناتور الديمقراطي جورج حلمي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي للجزيرة ان الحرب في غزة ساهمت في خسارة كامالا هاريس لولاية ميشيغان.

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وأضاف ان تحديات جمة تواجه المنظمات الإغاثية العاملة في غزة وان استهداف الأونروا مخالف للقانون الدولي.


وبين انه يجب أن نحاسب حلفاءنا عند مخالفتهم القانون الدولي.

 
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