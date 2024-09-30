سيناتور: إسرائيل استخدمت قنبلة أمريكية بالضاحية الجنوبية

وقال مارك كيلي رئيس لجنة الشؤون الجوية الفرعية التابعة للجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ خلال مقابلة مع شبكة (إن.بي.سي) إن إسرائيل استخدمت القنبلة (مارك 84) زنة ألفي رطل (900 كيلوجرام). وهذا هو أول تصريح أمريكي عن نوع السلاح المستخدم في الهجوم.
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