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سيناتور: إسرائيل استخدمت قنبلة أمريكية بالضاحية الجنوبية

مارك كيلي
مارك كيلي
الإثنين، 30-09-2024 12:02 ص
الوكيل الإخباري-   قال عضو بمجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأحد إن القنبلة التي استخدمتها إسرائيل لقتل زعيم حزب الله حسن نصر الله في بيروت الأسبوع الماضي كانت قنبلة موجهة أمريكية الصنع.اضافة اعلان


وقال مارك كيلي رئيس لجنة الشؤون الجوية الفرعية التابعة للجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ خلال مقابلة مع شبكة (إن.بي.سي) إن إسرائيل استخدمت القنبلة (مارك 84) زنة ألفي رطل (900 كيلوجرام). وهذا هو أول تصريح أمريكي عن نوع السلاح المستخدم في الهجوم.
 
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