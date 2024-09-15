سيناتور روسي: الناتو يعتبر روسيا عدوا وليس شريكا في الحوار

الوكيل الإخباري- صرح رئيس لجنة سياسة المعلومات بمجلس الاتحاد الروسي أليكسي بوشكوف، تعليقا على تصريحات أمين عام حلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، بأن حلف شمال الأطلسي يعتبر روسيا عدوا لا محاورا.

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وفي 14 سبتمبر الجاري، قال سولتنبرغ إنه من أجل إنهاء الصراع الأوكراني، "في مرحلة ما" من الضروري استئناف الحوار مع روسيا.

وأضاف أنه يؤمن بإمكانية إجراء حوار منضبط مع موسكو فيما يتعلق بالدفاع والردع، وفي الوقت نفسه، اعترف بأنه منذ عام 2014، كانت هناك مساحة أقل بكثير للتعاون.



وقال بوشكوف: "سمعنا مثل هذه التصريحات عشرات المرات، لكن بدلا من الحوار، كان في كل مرة تصعيد وتوريد أنواع جديدة من الأسلحة. وسيكون الأمر كذلك هذه المرة أيضا. لن يكون هناك حوار مع الناتو.. الناتو يعتبرنا عدوا، وليس شريكا في الحوار".



ويرى السيناتور الروسي أن تصريحات ستولتنبرغ مجرد خطاب يهدف إلى تخدير المجتمع، وكما أشار، فإن رفع القيود المفروضة على أوكرانيا بشأن استخدام الأسلحة بعيدة المدى على أراضي روسيا يثير القلق لدى جزء من المجتمع، ويريد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي طمأنته من خلال "طقوس لا معنى لها وغير قابلة للتنفيذ أو بيان ملزم بشأن الحوار".



وتناقش الدول الغربية رفع الحظر المفروض على استخدام الأسلحة الغربية بعيدة المدى من قبل قوات كييف لتنفيذ ضربات في عمق الأراضي الروسية.



ومن جانبه، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معلقا على احتمال إصدار إذن غربي لنظام كييف بضرب عمق الأراضي الروسية بأسلحة بعيدة المدى، إن هذا السيناريو، سيعني دخولا مباشرا للناتو في الصراع الأوكراني.