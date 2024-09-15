سيناتور روسي: الناتو يعتبر روسيا عدوا وليس شريكا في الحوار

وقال بوشكوف: "سمعنا مثل هذه التصريحات عشرات المرات، لكن بدلا من الحوار، كان في كل مرة تصعيد وتوريد أنواع جديدة من الأسلحة. وسيكون الأمر كذلك هذه المرة أيضا. لن يكون هناك حوار مع الناتو.. الناتو يعتبرنا عدوا، وليس شريكا في الحوار".
ويرى السيناتور الروسي أن تصريحات ستولتنبرغ مجرد خطاب يهدف إلى تخدير المجتمع، وكما أشار، فإن رفع القيود المفروضة على أوكرانيا بشأن استخدام الأسلحة بعيدة المدى على أراضي روسيا يثير القلق لدى جزء من المجتمع، ويريد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي طمأنته من خلال "طقوس لا معنى لها وغير قابلة للتنفيذ أو بيان ملزم بشأن الحوار".
وتناقش الدول الغربية رفع الحظر المفروض على استخدام الأسلحة الغربية بعيدة المدى من قبل قوات كييف لتنفيذ ضربات في عمق الأراضي الروسية.
ومن جانبه، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معلقا على احتمال إصدار إذن غربي لنظام كييف بضرب عمق الأراضي الروسية بأسلحة بعيدة المدى، إن هذا السيناريو، سيعني دخولا مباشرا للناتو في الصراع الأوكراني.
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