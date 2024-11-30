 
السبت 2024-11-30 01:24 م
 

سيناتور سويسري يؤكد أن بلاده مرغمة فرضت العقوبات ضد روسيا

ا
أرشيفية
السبت، 30-11-2024 09:49 ص

الوكيل الإخباري- قال ماورو بوجيا، عضو مجلس الشيوخ السويسري عن حزب الاتحاد الديمقراطي للوسط، إن بلاده كانت مضطرة للانضمام إلى عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.

وأشار بوجيا، في حديث لمراسل نوفوستي، إلى أن سويسرا نفسها كانت ستتعرض لعقوبات الدول الأوروبية لو رفضت الانضمام إلى العقوبات المعادية لروسيا.

واعتبر ماورو بوجيا، أن عدم دعوة روسيا لحضور المؤتمر حول أوكرانيا في سويسرا، كان غلطة دبلوماسية فادحة.

اضافة اعلان


وشدد السيناتور على أن سويسرا في هذه الحالة، لم تلعب دورها كوسيط محايد في النزاع.


وقال: "كان بإمكان سويسرا التصرف بشكل مختلف، سواء كان ذلك في تصريحاتها العامة أو خلال تنظيم مؤتمر السلام في بورغنستوك. كان عدم دعوة روسيا غلطة دبلوماسية فادحة. روسيا ربما كانت سترفض الدعوة، ولكن ينبغي دعوة الجانبين".


وأضاف بوجيا أن خطاب الفيديو الذي ألقاه فلاديمير زيلينسكي أمام البرلمان السويسري في عام 2023 ، كان كذلك "إشارة سيئة للغاية. كنت شخصيا ضد ذلك بشكل قاطع، لأنه أشار إلى عدم وجود ضبط النفس والحكمة".


ويعد حزب الاتحاد الديمقراطي للوسط أكبر حزب في المجلس الوطني السويسري، حيث حصل على 62 مقعدا من أصل 200. ويعارض الحزب انضمام سويسرا إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، لأنه يعتقد أن حياد البلاد يجب أن يكون صارما. ويعارض الحزب أيضا فرض عقوبات على روسيا وتوريد الأسلحة السويسرية إلى أوكرانيا.


وقال بوجيا إن سكان سويسرا وبرلمانها، لن يوافقوا أبدا على الانضمام إلى الناتو في الوضع الدولي الحالي.


بعد بدء العملية العسكرية الخاصة، انضمت سويسرا إلى جميع العقوبات الأوروبية تقريبا. وجمدت برن 8.8 مليار دولار من الأصول الروسية الخاصة في إطار العقوبات. وأعلنت الحكومة السويسرية أيضا عن تجميد حوالي 7.4 مليار فرنك سويسري من أصول البنك المركزي الروسي (حوالي 8.45 مليار دولار).

 
gnews

أحدث الأخبار

صناديق المساعدات والإمدادات الإنسانية من الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية المتجهة إلى غزة

أخبار محلية الأردن يسير 50 شاحنة مساعدات إنسانية جديدة لأهلنا في غزة

تعبيرية

المرأة والجمال فوائد القرفة للشعر... وصفات مضمونة بمواد طبيعية 100%

ا

أخبار محلية الحكومة: تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر كانون الأول بقيمة صفر

نقود

أخبار محلية التنمية والتشغيل : تمويل 95 مشروعا بعجلون بقروض وصلت الى مليون و262 ألف دينار منذ مطلع العام

جنود إسرائيليون يقفون بجانب شاحنة مليئة بمعتقلين فلسطينيين في قطاع غزة

فلسطين تحذيرات من تصاعد وفيات المعتقلين الفلسطينيين بسجون إسرائيل

مهرجان الزيتون

أخبار محلية جوائز تحفيزية للمشاركين وزوار مهرجان الزيتون الوطني الـ24

ا

فلسطين الدفاع المدني بغزة ينعى استشهاد أحد عناصره في جباليا

مسيرة إسرائيلية

عربي ودولي على الرغم من وقف إطلاق النار .. غارات إسرائيلية على جنوب لبنان



 




الأكثر مشاهدة