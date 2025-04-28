الإثنين 2025-04-28 08:48 ص
 

"سينتكوم": استهداف أكثر من 800 موقع للحوثيين في اليمن منذ مارس

طائرة حربية على متن حاملة طائرات
طائرة حربية على متن حاملة طائرات
 
الإثنين، 28-04-2025 07:10 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم) أن القوات الأمريكية وجهت ضربات لأكثر من 800 هدف للحوثيين في اليمن منذ بدء العملية العسكرية الأمريكية في مارس الماضي.اضافة اعلان


وأضافت القيادة في بيان لها، أمس الأحد، أنه "بنتيجة الضربات تم القضاء على المئات من مقاتلي الحوثيين وعدد من القياديين".

وأشارت إلى أن عدد عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية من قبل الحوثيين تقلص بنسبة 69% وعدد الهجمات بالطائرات المسيرة بنسبة 55%.

روسيا اليوم
 
gnews

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