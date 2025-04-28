"سينتكوم": استهداف أكثر من 800 موقع للحوثيين في اليمن منذ مارس

وأضافت القيادة في بيان لها، أمس الأحد، أنه "بنتيجة الضربات تم القضاء على المئات من مقاتلي الحوثيين وعدد من القياديين".
وأشارت إلى أن عدد عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية من قبل الحوثيين تقلص بنسبة 69% وعدد الهجمات بالطائرات المسيرة بنسبة 55%.
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
العدل الدولية تبدأ بالاستماع لمرافعات الدول بشأن المنظمات العاملة بفلسطين
-
الدفاع الروسية: إسقاط 115 مسيرة أوكرانية غربي البلاد
-
تايوان تؤجل الاختبارات البحرية لغواصتها العسكرية الجديدة
-
الهند تتهم باكستان بانتهاك وقف إطلاق النار
-
جلسة خاصة لمجلس الأمن بشأن عدم انتشار السلاح النووي
-
ترامب: زيلينسكي طلب مني أسلحة.. لكنه يطلب ذلك منذ ثلاث سنوات
-
مقتل وإصابة سبعة أشخاص في إطلاق نار بولاية نورث كارولينا الأمريكية
-
كوريا الشمالية تؤكد لأول مرة إرسال قوات إلى روسيا