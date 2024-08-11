سيول السودان.. 14 حالة وفاة وعشرات المصابين وانهيار آلاف المنازل

الوكيل الإخباري- أعلنت الحكومة السودانية، مساء السبت، وفاة 14 شخصًا وإصابة 84 آخرين، وانهيار آلاف المنازل جزئيًا أو كليًا، بسبب الأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت الولاية الشمالية وولاية نهر النيل وغيرهما في البلاد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا".



وأكدت الغرفة الفنية لطوارئ الخريف بوزارة الصحة بالولاية الشمالية في تقريرها "تضرر 2766 أسرة، و2832 منزلاً تعرضت للانهيار الجزئي، و346 منزلاً للانهيار الكلي، كما تعرض 18 مرفقًا حكوميًا لأضرار بالغة، وهطلت أمطار غزيرة على 55 منطقة على مستوى الولاية إلى جانب جريان السيول الجارفة في عدد منها"، طبقًا لتقرير وكالة "سونا".



وبحسب "سونا"، فقد "تعرضت أجزاء واسعة من الولاية الشمالية لأمطار غزيرة ومتوسطة وسيول جارفة منذ الخميس الماضي، مما أدى إلى انهيار آلاف المنازل ووفاة أشخاص وإصابة آخرين، فيما تسير المتابعات لصعوبة حصر الضرر الناجم عن الأمطار والسيول، خاصة في حلفا ودلقو شمال البلاد، بسبب السيول والمياه والانقطاع الجزئي في شبكات الاتصال والإنترنت"، طبقًا لما أفادت الوكالة السودانية.



ومن جانبه، تفقد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان المناطق المتأثرة بالسيول والأمطار بمدينة أبوحمد بولاية نهر النيل.



وأكد البرهان "وقوف الدولة بكافة أجهزتها مع المتضررين وتقديم كل ما من شأنه تخفيف وطأة الكارثة عليهم"، طبقًا لما نقلت عنه وكالة "سونا".