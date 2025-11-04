سيول: كوريا الشمالية ترسل 5000 جندي إضافي إلى روسيا

وقال النائب لي سونغ كوين للصحافيين إن "حوالي 5000 جندي كوري شمالي انتشروا في روسيا على مراحل منذ سبتمبر (أيلول)، ومن المتوقع تعبئتهم لإعادة بناء البنية التحتية".
وأضاف: "لوحظت مؤشرات مستمرة لعمليات تدريب واختيار للأفراد لنشر قوات إضافية".
وأشارت وكالة الاستخبارات أيضاً إلى أن حوالي 10 آلاف جندي كوري شمالي منتشرون حالياً بالقرب من الحدود الروسية–الأوكرانية، وفق النائب.
وشاركت كوريا الشمالية بفعالية في المجهود الحربي الروسي من خلال توفير آلاف الجنود لصد القوات الأوكرانية التي تمركزت في جزء صغير من منطقة كورسك الحدودية الروسية بين أواخر 2024 وربيع 2025.
وبحسب المخابرات الكورية الجنوبية، قُتل نحو 600 جندي كوري شمالي وجُرح آلاف آخرون في هذه المعارك.
