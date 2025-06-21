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سي إن إن: إسرائيل لا يمكنها القضاء على كل المنشآت النووية لإيران

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أرشيفية
 
السبت، 21-06-2025 12:26 ص

الوكيل الإخباري- نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين إسرائيليين أن إسرائيل شنت العملية ضد إيران دون التزام أميركي بالمشاركة فيها، وأن الاعتقاد السائد كان أن إنجازاتهم العسكرية قد تغري ترامب بالتدخل العسكري.

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وأكد المسؤولون أن وتيرة نجاحهم في الحرب تتباطأ، وأن استمرار هذا الوضع يزيد احتمال حدوث خطأ ما، مشددين على أنه لا يمكن لإسرائيل القضاء على كل المنشآت النووية الإيرانية.

 
gnews

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