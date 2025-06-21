سي إن إن: إسرائيل لا يمكنها القضاء على كل المنشآت النووية لإيران

وأكد المسؤولون أن وتيرة نجاحهم في الحرب تتباطأ، وأن استمرار هذا الوضع يزيد احتمال حدوث خطأ ما، مشددين على أنه لا يمكن لإسرائيل القضاء على كل المنشآت النووية الإيرانية.
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