سي إن إن: إسرائيل لا يمكنها القضاء على كل المنشآت النووية لإيران

الوكيل الإخباري- نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين إسرائيليين أن إسرائيل شنت العملية ضد إيران دون التزام أميركي بالمشاركة فيها، وأن الاعتقاد السائد كان أن إنجازاتهم العسكرية قد تغري ترامب بالتدخل العسكري.

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