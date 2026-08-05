سي إن إن: الوفد الأمريكي طلب تعليق مفاوضات روما لإجراء مشاورات

وأضاف المصدر لـ"سي إن إن"، أن التطورات على الأرض قد تحول دون استئناف المفاوضات الفنية، مشيرا إلى أن هناك مساعي للتهدئة.
-
أخبار متعلقة
-
سوريا.. الشرع يصل إلى مطار دير الزور الدولي
-
إسرائيليات يقتحمن الأراضي اللبنانية ويطالبن بإقامة مستوطنات
-
تواجه حكما بالإعدام.. الشيخة حسينة تعتزم العودة إلى بنغلاديش
-
الرئيس الإيراني: التواصل مع خامنئي "صعب للغاية" حاليا
-
روبيو يبحث مع نظيره البريطاني تعزيز دور أوروبا في ضمان أمنها
-
السعودية ومصر وتركيا وباكستان تؤكد أهمية حماية ممرات هرمز وباب المندب
-
القيادة المركزية الأمريكية: نواصل فرض الحصار على إيران
-
القناة 14: نتنياهو وكاتس يبحان الرد على حزب الله