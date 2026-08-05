الأربعاء 2026-08-05 11:17 م

سي إن إن: الوفد الأمريكي طلب تعليق مفاوضات روما لإجراء مشاورات

دخان يتصاعد فوق جنوب لبنان
دخان يتصاعد فوق جنوب لبنان
 
الأربعاء، 05-08-2026 09:46 م
الوكيل الإخباري-   نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدر دبلوماسي لبناني أن الوفد الأمريكي طلب تعليق المفاوضات الثلاثية الجارية في روما لإجراء مشاوراته الخاصة.اضافة اعلان


وأضاف المصدر لـ"سي إن إن"، أن التطورات على الأرض قد تحول دون استئناف المفاوضات الفنية، مشيرا إلى أن هناك مساعي للتهدئة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

وقال الرئيس أحمد الشرع عبر تقنية الاتصال المرئي: مطار دير الزور تحول من مكان كان يحمل ‏القنابل تلقى على الدور والمساكن والمزارع وتحول إلى أن يكون صلة وصل ما بين الداخل ‏والداخل والعالم الخارجي والداخل

عربي ودولي سوريا.. الشرع يصل إلى مطار دير الزور الدولي

ب

شؤون برلمانية أعيان: مواقف الملك تعكس التزامًا أردنيًا راسخًا بالدفاع عن القدس ومقدساتها

اا

عربي ودولي إسرائيليات يقتحمن الأراضي اللبنانية ويطالبن بإقامة مستوطنات

ا

عربي ودولي تواجه حكما بالإعدام.. الشيخة حسينة تعتزم العودة إلى بنغلاديش

الرئيس الإيراني: التواصل مع خامنئي "صعب للغاية" حاليا

عربي ودولي الرئيس الإيراني: التواصل مع خامنئي "صعب للغاية" حاليا

ل

كأس العالم فيغو يشن هجوما حادا على إنفانتينو ويطالب بإقالته

روبيو

عربي ودولي روبيو يبحث مع نظيره البريطاني تعزيز دور أوروبا في ضمان أمنها

ب

أخبار محلية تواصل فعاليات المعسكر التدريبي "إدارة الذات" في معان



 
 






الأكثر مشاهدة

 