سي إن إن: الوفد الأمريكي طلب تعليق مفاوضات روما لإجراء مشاورات

09:46 م

الوكيل الإخباري- نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدر دبلوماسي لبناني أن الوفد الأمريكي طلب تعليق المفاوضات الثلاثية الجارية في روما لإجراء مشاوراته الخاصة. اضافة اعلان





وأضاف المصدر لـ"سي إن إن"، أن التطورات على الأرض قد تحول دون استئناف المفاوضات الفنية، مشيرا إلى أن هناك مساعي للتهدئة.









