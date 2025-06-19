سي إن إن: ترامب قلق للغاية من الانجرار إلى صراع خارجي

واضافت ان محاولة تجنب إطالة أمد الصراع بين إسرائيل وإيران أصبحت ضرورة قصوى بالنسبة لترامب.
وتابعت "إدارة ترامب تتلقى باستمرار رسائل من الحلفاء تحث على عدم الانخراط في الهجوم على إيران".
وبينت ان مبررات الحلفاء تتضمن احتمال سعي طهران لإغلاق مضيق هرمز، ما قد يزعزع تدفق النفط.
واشارت الى ان الحلفاء أشاروا إلى احتمال أن تسرع طهران نحو تطوير سلاح نووي بعد أي ضربة أميركية.
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